Er liebte die Stadt und seine Menschen, vor allem aber die Kunst. Günther Rechn verstarb an den Folgen eines Autounfalls. In Halle soll er seine letzte Ruhe finden - und nicht nur das.

Trauer um Günther Rechn: Der Maler, der Halle so liebte, verstarb an den Folgen eines Autounfalls.

Halle (Saale)/MZ. - Das bildschirmfüllende Foto auf seiner Homepage zeigt Günther Rechn in Merseburg, ganz in der Nähe der Sitte-Galerie. Der Maler mit dem markanten Schnauzbart und dem beißend roten Schal hebt den Hut zum Gruß, steht mit seinem knorrigen Gehstock auf dem groben Pflaster der Domstraße.