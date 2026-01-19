Jetzt live
Kunstszene trauert Halles vergessener Maler: Warum Günther Rechns künstlerisches Erbe bewahrt werden soll
Er liebte die Stadt und seine Menschen, vor allem aber die Kunst. Günther Rechn verstarb an den Folgen eines Autounfalls. In Halle soll er seine letzte Ruhe finden - und nicht nur das.
19.01.2026, 10:04
Halle (Saale)/MZ. - Das bildschirmfüllende Foto auf seiner Homepage zeigt Günther Rechn in Merseburg, ganz in der Nähe der Sitte-Galerie. Der Maler mit dem markanten Schnauzbart und dem beißend roten Schal hebt den Hut zum Gruß, steht mit seinem knorrigen Gehstock auf dem groben Pflaster der Domstraße.