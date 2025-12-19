Von Matratzen bis Tassen: Mit Handschuhen ausgestattet sorgen sechs Mitglieder des Prettiner Heimat- und Kulturvereins für saubere Verhältnisse.

Prettin/MZ. - Nicht lange gefackelt haben diese sechs Mitglieder des Prettiner Heimat- und Kulturvereins am Donnerstag: Fabian Schauer (Vorsitzender), Karin Munzar, Dirk Schulze, Nadine Rehain, Sebastian Müller und Kathleen Deutschmann. Handschuhe angezogen und schon flog der Müll, der nun wochenlang neben den Altkleider- und Glascontainern bei der Grundschule Prettin lag, in den extra bestellten Container. Kosten für den Verein: 250 bis 300 Euro, schätzt Schauer.