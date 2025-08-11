Ein Programmpunkt des 187. Schul- und Heimatfestes in Jessen ist ausschließlich den Kleinen vorbehalten. Immerhin war das ganze Fest zur Entstehungszeit ihnen gewidmet.

Gemeinsam spielen, basteln, staunen – Kinderfest in Jessen voller Highlights (mit vielen Fotos)

Der Festauszug der Kinder vom Markt erreicht den Schulfestplatz über die Fußgängerbrücke.

Jessen/MZ. - Punkt 15 Uhr setzt sich der kleine Zug vom Jessener Markt aus in Bewegung. Er führt über die Fußgängerbrücke zum Festzelt auf dem Schulfestplatz. Dort hat die Arbeitsgruppe Kinderfest wieder vieles vorbereitet, um Kindern und ihren Eltern und Großeltern zwei zwanglose unterhaltsame Stunden zu bieten, ohne dass es sie etwas kostet.