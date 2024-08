An einen neuen Ort in Jessen gezogen

Vom Markt wird am Sonnabend zum Kinderfest im und am großen Festzelt gezogen.

Jessen/Mz. - Es ist beliebt das Kinderfest des Jessener Schul- und Heimatfestvereins. In großer Zahl schließen sich am Sonnabend Familien dem Auszug vom Markt an. Vornweg laufen diesmal 16 Mädchen und zwei Jungen vom Hort der Grundschule „Max Lingner“, die später die Veranstaltung mit einem Tanz eröffnen. Der Spielmannszug Seyda sorgt für die Begleitmusik auf dem Weg. Und der ist diesmal weiter als in den Vorjahren. Denn das Kinderfest hat nach dem Platz an den Lindenreihen und dem Areal rechts von der Straße Schulfestplatz nun einen dritten Standort gefunden.

Das Gros der Stände ist im Festzelt aufgebaut, geschützt von der Sonne, wie Steffi Rost, Leiterin der Arbeitsgruppe Kinderfest, anmerkt. Auf dem Platz davor steht die Kletterstange und können Mädchen und Jungen ihre Treffsicherheit an einer Torwand beweisen. Drin ist die Angebotspalette wesentlich umfangreicher, Glücksrad, Armbrustschießen, Kriechtunnel, Zielwerfen, Bastelstand, Suche im Bällebad, Topfschlagen, Büchsenwerfen und noch mehr. Zudem werden von einer vierköpfigen Jury die schönsten Kostüme zum Fest-Thema „Disney“ prämiert. Steffi Rost ist allen Helfern dankbar aus den Vereinen, Kindertagesstätten und auch jenen aus der Sekundarschule Jessen-Nord, darunter auch Ehemalige, die dieses besondere Angebot des Schul- und Heimatfestvereins, da komplett kostenlos für Mädchen und Jungen, gern unterstützen. Anschließend gibt es im Zelt eine Kinder-Mittanz-Party.