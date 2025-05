Nach einer Sonderprüfung im vergangenen Jahr wird der Zustand der Elsterbrücke in Jessen erneut mit einem Spezialfahrzeug überprüft. Wie das Ergebnis in diesem Jahr ausfällt.

Jessen/MZ - Früh am Montagmorgen ist der Bauingenieur Ingo Kittler mit seinem Team an der Jessener Elsterbrücke im Einsatz. Ein auffälliges Fahrzeug mit langem Auslegerarm parkt auf der Brücke, der Verkehr wird einspurig per Baustellenampel geregelt. Kittler und seine Kollegen tragen Schutzhelme und klettern durch enge Zugänge. Denn: Die jährliche Sichtprüfung der Brücke steht an.