Pflegeschüler aus Dessau-Roßlau erzählen, was sie an ihrem Beruf begeistert und verraten, worauf bei der Wahl eines Pflegeheimes für die Angehörigen geachtet werden sollte.

Pflegeausbildung in Dessau-Rosslau

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenige Wochen vor ihrem Examen ist eine Abschlussklasse des Instituts für Weiterbildung in der Kranken-und Altenpflege (IWK) Dessau anlässlich des internationalen Tages der Pflege zusammengekommen. Die 15 Auszubildenden tauschten sich über ihr bisheriges Engagement sowie ihre Erfahrungen aus und schilderten, was für sie persönlich das Besondere an dem Beruf ist. Außerdem verrieten sie, worauf bei der Wahl des Pflegeheims für die Angehörigen besonders geachtet werden sollte.