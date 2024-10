Am 11. September ist in Dresden die Carolabrücke teilweise eingestürzt. Auch im Kreis Wittenberg sind einige Bauwerke marode. Was die Prüfungen zeigen und welche Brücken dringend saniert werden müssen.

Die Eisenbahnbrücke Geschwister-Scholl-Straße in Coswig ist in einem schlechten Zustand und soll gemacht werden.

Wittenberg/MZ - Nach dem Einsturz eines Teils der Dresdener Carolabrücke am 11. September ist der Zustand der Brücken in Deutschland zunehmend in den Fokus gerückt. Verletzt wurde bei dem Unglück in der sächsischen Landeshauptstadt niemand. Doch viele weitere Brücken bundesweit sind marode und stellen möglicherweise ein Sicherheitsrisiko dar. Da stellt sich die Frage: Wie ist der Zustand beispielsweise der Landesbrücken im Kreis Wittenberg? Geht von ihnen eine Gefahr aus? Und wie werden die Brücken geprüft? Die MZ hat sich beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt erkundigt.