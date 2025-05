Historisches Jubiläum im Burgenlandkreis Über das Kriegsende: Schüler in Weißenfels führen beeindruckendes Musical auf

Die Schüler der Beuditzschule in Weißenfels haben in einem Musical die Geschehnisse in ihrer Heimatstadt zum Kriegsende vor 80 Jahren aufgegriffen. Wie es dazu gekommen ist und wie die Reaktionen ausfielen.