Auch Fahrstühle fehlen in einigen Einrichtungen im Gewerbegebiet West in Köthen, wie ein Rundgang von Teilhabemanagern und behinderten Bürgern gezeigt hat.

Köthen/MZ. - Leider ist es immer noch so, dass Rollstuhlfahrer nicht überall so am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, wie sie es gern wollten. Eine einzige Bordsteinkante, Stufe oder kleine Treppe bildet das Ende der Illusion über einen schönen Freizeitnachmittag oder Abend. Um möglichst viele dieser Hindernisse zu finden, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beschlossen, sich an der Aktion „Wheelmap“, der Vervollständigung einer weltweit erreichbaren Online-Karte, zu beteiligen.