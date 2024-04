Unbekannte Täter dringen gewaltsam in den Jugendclub „Zuflucht“ in Elster ein. Wie die Einbrecher vorgegangen sind und was sie entwendet haben.

Erneuter Einbruch in den Jugendclub „Zuflucht“ in Elster. Leiterin Sabine Hoffmann zeigt die Fenster über die die unbekannten Täter in die Jugendeinrichtung eingedrungen sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ. - Der erste Schock ist überwunden und die Spuren des Einbruchs in den Jugendclub „Zuflucht“ in Elster am Wochenende weitestgehend von den fleißigen Helfern beseitigt. Trotzdem sitzt die Erschütterung tief bei der Jugendclubleiterin Sabine Hoffmann. Sie macht sich Vorwürfe, dass ihr nach Hinweisen eines benachbarten Unternehmers, der selbst von einem Einbruch betroffen ist, am Samstagmorgen keine Spuren hinsichtlich eines Einbruchs aufgefallen sind. „Von außen sah alles in Ordnung aus.“