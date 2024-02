„Wir“-Verein veranstaltet in Annaburg einen „Familienwinterzauber“. Warum die Besucher den Vormittag zur Stippvisite nutzen und eine Oma beim Basteln schwarze Fingernägel bekommt.

Eiskönigin serviert in Annaburg Waffeln - „Familienwinterzauber“ kommt bei Gästen gut an

Annaburg/MZ. - Mit dem Zauberstab in der Hand steht Claudia Mai am Waffelstand und wartet auf Kundschaft. Die Mitarbeiterin des Jessener „Wir“-Vereins hat sich extra als Eiskönigin verkleidet, denn das Motto der Feier in der Annaburger Begegnungsstätte lautet „Familienwinterzauber“. Das Kostüm, erzählt sie, sei Marke Eigenbau, noch ein bisschen Schminke ins Gesicht – und fertig ist die Märchenfigur.