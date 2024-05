Klöden/MZ. - „Jetzt geht es los“, sagt Kevin Wolters und begrüßt seine Helfer per Handschlag. An diesem Sonnabend, 11. Mai, steigt in Klöden ab 11 Uhr das dritte Konsumfest. „Das war vor der Eröffnung meine Bedingung“, blickt der Chef auf die Anfänge vor etwas mehr als zwei Jahren zurück. Denn eine Verkaufsstelle im Ort ohne Fest gehe überhaupt nicht. Deshalb legt sich Wolters permanent ins Zeug, seinen Stammkunden sowie allen Einwohnern in Klöden etwas zu bieten. Veranstaltungen seien der Schlüssel zum Erfolg, meint er. Beim Schlachtefest habe er über 180 Voranmeldungen registriert. Dies zeige, dass die Leute an Feiern interessiert sind, auch um soziale Kontakte zu pflegen.

Bei den ersten beiden Konsumfesten, erzählt Wolters, sind im Schnitt 150 Besucher vor Ort gewesen. Geselligkeit bei Essen und Trinken stehe zwar im Vordergrund, doch mit Hüpfburg für die Kinder und einem Schieß-Wettbewerb wird auch für Abwechslung gesorgt. „Ich bin im Vorstand unseres örtlichen Schützenvereins“, erzählt der Chef, die Zielscheiben befinden sich auf einem „für diesen Zweck abgenommenen Anhänger“. Das Ende der Veranstaltung ist für 16 Uhr geplant.

Treue Stammkunden

Der Unternehmer, der in Jessen zudem Mitinhaber eines Elektronikfachgeschäfts ist, erzählt, dass er sich stets bewusst gewesen ist, mit dem Konsum keine „tiefschwarzen Zahlen“ zu schreiben. Das Jahr 2024 läuft wirtschaftlich bisher ganz gut. Die Stammkunden halten ihm und seinen Mitarbeitern beharrlich die Treue, wenn viele Touristen in Klöden sind, geht es mit dem Umsatz bergauf. „Man merkt schon, wenn das Pfarrhaus oder die Tenne gut gebucht sind. Dann schauen die Leute hier für einen Einkauf vorbei. Manche sind erstaunt, dass es in der Gegend überhaupt noch einen Konsum gibt“, so der Chef, der bemüht ist, jeden Kundenwunsch zu erfüllen.

Sören Röder-Grau (rechts) und David Kaiser bereiten das dritte Komsumfest fleißig mit vor. (Foto: Thomas Tominski)

„Das kann ich nur bestätigen. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende Rippchen essen möchte, rufe ich Kevin an und gebe die Bestellung durch. Das klappt perfekt“, sagt Sören Röder-Grau, der in Klöden eine Schweißfirma betreibt und mit zum Trupp der fleißigen Helfer gehört. Die Arbeit geht den Männern flott von der Hand. Jeder Handgriff sitzt, das Gestell des sechs mal acht Meter großen Zeltes nimmt langsam Konturen an. „Das und eine größere Variante vermieten wir auch. Auf- und Abbau sind inklusive“, zeigt er auf Mitstreiter David Kaiser, der im Ort Chef eines Hausmeisterservices ist. Das Grundgerüst ist fertig. Jetzt wird es im Fundament bald arretiert.

Wichtiger Treffpunkt

Die beiden Männer erzählen auch, dass es „auf dem Dorf“ eine Selbstverständlichkeit sei, sich untereinander zu helfen. Des Weiteren liegt ihnen der Erhalt des Konsums sehr am Herzen. In den umliegenden Gemeinden gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, die Klödener können sich glücklich schätzen, über solch eine Möglichkeit zu verfügen. Röder-Grau erzählt mit einem Augenzwinkern, dass die älteren Leute beim Einkauf bewusst etwas vergessen, um noch einmal in den Konsum zu gehen. Denn dieser Ort gilt auch als Treffpunkt zum Austausch wichtiger Informationen. Ein Tag ohne Dorftratsch sei doch die reine Verschwendung. „Gerade die ältere Generation ist nicht immer mobil. Die müssen erst jemanden fragen, ob er mit ihnen nach Jessen oder Elster zum Einkaufen fährt“, so der Schweißexperte.

Rings um den Konsum in Klöden beginnt an diesem Sonnabend um 11 Uhr ein Fest. Das Ende der Veranstaltung ist für 16 Uhr geplant. (Foto: Thomas Tominski)

Kevin Wolters hockt auf der Erde und sucht nach einem dort gesetzten Dübel. „Den habe ich im vergangenen Jahr auch schon gesucht“, meint der Unternehmer. Denn das Grundgerüst muss wie bereits angedeutet ordentlich im Boden gesichert werden. Nach etlichen Kommentaren aus der Runde, entschließt er sich, einen neuen Dübel zu setzen. Denn: Bis zum Start bleibt nicht mehr viel Zeit.