Annaburg/MZ. - Am Dienstag hat die Freiwillige Feuerwehr Annaburg einen Waldbrand in der Heidestadt gelöscht. „Südlich des Stadions war ein Feuer auf etwa 600 Quadratmeter Waldboden ausgebrochen“, sagt Gerald Matthies. Der Einsatzleiter ist mit 14 Kameraden der Wehren Annaburg, Prettin und Groß Naundorf vor Ort. Insgesamt seien rund 14.000 Liter Wasser verwendet worden. „Wir löschen mit D-Schläuchen.“ So brauche es nur einen Bediener am Strahlrohr und die Kameraden seien beweglicher im Wald. Abschließend werden mit Hilfe einer Wärmebildkamera Glutnester im Boden gesucht.