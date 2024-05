Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Braunsbedra bereitet momentan die Verabschiedung des Stadthaushaltes für 2024 vor. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 15. Mai den Beschluss dazu fassen. Deshalb wird der Etat momentan in den Ortsteilen und Ausschüssen vorgestellt, so auch diese Woche in Frankleben.