Das erleben Grundschüler am Gymnasium Jessen während der Schülerakademie

Kennenlerntag am Gymnasium Jessen

Jessen/MZ. - Eigentlich sind Ferien, aber in Jessens Gymnasium war trotzdem die komplette Führungsriege um Schulleiterin Ute Simon und ihren Stellvertreter Michael Hollwitz samt Sekretärinnen sowie Schulsozialarbeiterin Anja Wiesegart anwesend. Etwa sieben Lehrer hielten sogar Unterricht – tatsächlich vor Schülern. Doch müssen diese das Transferfenster der Winterpause genutzt haben: Noch bis Freitag besuchten sie die umliegenden Grundschulen in der Klasse vier. Doch an diesem Montag gehen ihnen Zehntklässler bei lehrreichen Experimenten für die siebte Klasse zur Hand.