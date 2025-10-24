Das Wohnzimmer der Stadt: Vor welchen Herausforderungen die Stadtbibliothek in Jessen steht, wie die Mitarbeiter mit Herzblut den Alltag stemmen und welche Angebote es gibt.

Buchclub, Krabbelgruppe und Lernkoffer: Vielfalt und Wandel in der Stadtbibliothek Jessen

Elena Zeiser (Mitte) arbeitet stundesnweise in der Jessener Stadtbibliothek. Diese ist mehr als nur ein Ort für Bücher, bei der Herbstbastelaktion können die kleinsten Besucher ihrer Kreativität freienlauf lassen.

Jessen/MZ. - Die ersten Kinder sitzen kurz vor 14 Uhr bereits am Tisch in der Kinderbibliothek. Elena Zeiser zeigt Vincent, Matteo, Summer und Liam, wie sie aus einer Kastanie eine niedliche Spinne basteln können. „Für Kinder muss es nicht immer gruselig sein“, erklärt die Mitarbeiterin des Jessener Wir-Vereins, die stundenweise in der Stadtbibliothek arbeitet.