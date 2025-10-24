Tag der Bibliothek Buchclub, Krabbelgruppe und Lernkoffer: Vielfalt und Wandel in der Stadtbibliothek Jessen
Das Wohnzimmer der Stadt: Vor welchen Herausforderungen die Stadtbibliothek in Jessen steht, wie die Mitarbeiter mit Herzblut den Alltag stemmen und welche Angebote es gibt.
24.10.2025, 10:00
Jessen/MZ. - Die ersten Kinder sitzen kurz vor 14 Uhr bereits am Tisch in der Kinderbibliothek. Elena Zeiser zeigt Vincent, Matteo, Summer und Liam, wie sie aus einer Kastanie eine niedliche Spinne basteln können. „Für Kinder muss es nicht immer gruselig sein“, erklärt die Mitarbeiterin des Jessener Wir-Vereins, die stundenweise in der Stadtbibliothek arbeitet.