Freiwillige Feuerwehr Elster Brandgefahr in der Adventszeit: Feuerwehr gibt wichtige Sicherheitstipps
Kinder und Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr Elster geben Hinweise zu Brandgefahren während der Adventszeit. Was nach dem theoretischen Unterricht auf dem Programm steht.
10.12.2025, 10:00
Elster/MZ. - In der Adventszeit steigt die Zahl der Wohnungsbrände. Häufigste Ursache sind unbeaufsichtigte brennende Kerzen auf trockenem Tannengrün. „Wenn wir was machen, dann richtig“, sagt Elsters Wehrleiter Marcel Rückert und lädt einige Mitglieder aus der Kinder- sowie Jugendabteilung der freiwilligen Feuerwehr zur praktischen Übung auf das Freigelände hinter dem Gerätehaus ein.