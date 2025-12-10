Kinder und Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr Elster geben Hinweise zu Brandgefahren während der Adventszeit. Was nach dem theoretischen Unterricht auf dem Programm steht.

Gleich ist das Feuer aus. Kinder und Jugendliche der Feuerwehr Elster löschen einen brennenden Adventskranz.

Elster/MZ. - In der Adventszeit steigt die Zahl der Wohnungsbrände. Häufigste Ursache sind unbeaufsichtigte brennende Kerzen auf trockenem Tannengrün. „Wenn wir was machen, dann richtig“, sagt Elsters Wehrleiter Marcel Rückert und lädt einige Mitglieder aus der Kinder- sowie Jugendabteilung der freiwilligen Feuerwehr zur praktischen Übung auf das Freigelände hinter dem Gerätehaus ein.