Die Stadt, der Gutachter und die zuständige Baufirma berieten bei Vor-Ort-Termin über die nächsten Schritte zur Behebung der Mängel.

Baufehler am neu gebauten Gerätehaus sorgen weiter für Klärungsbedarf

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hettstedt wurde von 2019 bis 2020 neu gebaut.

Hettstedt/MZ. - In die Schadensbegutachtung im Fall des Hettstedter Feuerwehrgerätehauses ist noch vor Weihnachten Bewegung gekommen. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert auf der jüngsten Stadtratssitzung berichtete, habe es einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit der zuständigen Firma und einem Gutachter gegeben.