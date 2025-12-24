Feuerwehr Hettstedt Baufehler am neu gebauten Gerätehaus sorgen weiter für Klärungsbedarf
Die Stadt, der Gutachter und die zuständige Baufirma berieten bei Vor-Ort-Termin über die nächsten Schritte zur Behebung der Mängel.
Hettstedt/MZ. - In die Schadensbegutachtung im Fall des Hettstedter Feuerwehrgerätehauses ist noch vor Weihnachten Bewegung gekommen. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert auf der jüngsten Stadtratssitzung berichtete, habe es einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit der zuständigen Firma und einem Gutachter gegeben.