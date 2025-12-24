weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwehr Hettstedt: Baufehler am neu gebauten Gerätehaus sorgen weiter für Klärungsbedarf

Die Stadt, der Gutachter und die zuständige Baufirma berieten bei Vor-Ort-Termin über die nächsten Schritte zur Behebung der Mängel.

Von Susanne Christmann 24.12.2025, 10:00
Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hettstedt wurde von 2019 bis 2020 neu gebaut.
Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hettstedt wurde von 2019 bis 2020 neu gebaut. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ. - In die Schadensbegutachtung im Fall des Hettstedter Feuerwehrgerätehauses ist noch vor Weihnachten Bewegung gekommen. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert auf der jüngsten Stadtratssitzung berichtete, habe es einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit der zuständigen Firma und einem Gutachter gegeben.