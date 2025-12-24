Sangerhäuser startet Hilfe für Sumatra Warum ein Sangerhäuser für Überlebende nach Flutkatastrophe in Indonesien kämpft
Ein 48-jähriger Sangerhäuser hilft nach verheerenden Erdrutschen in Nordsumatra direkt vor Ort. Während Tausende hungern, berichtet er von Zuständen, die weit schlimmer sein könnten als offiziell bekannt.
24.12.2025, 10:00
Sangerhausen/MZ - Es sind Zerstörungen kaum vorstellbaren Ausmaßes: Ende November haben immense Niederschläge und Schlammlawinen große Teile Nordsumatras in Südostasien vernichtet. Ganze Dörfer verschwanden dort unter Bergen aus Morast oder angeschwemmten Holzstämmen.