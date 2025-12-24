weather wolkig
  Sangerhäuser startet Hilfe für Sumatra: Warum ein Sangerhäuser für Überlebende nach Flutkatastrophe in Indonesien kämpft

Ein 48-jähriger Sangerhäuser hilft nach verheerenden Erdrutschen in Nordsumatra direkt vor Ort. Während Tausende hungern, berichtet er von Zuständen, die weit schlimmer sein könnten als offiziell bekannt.

Von Frank Schedwill 24.12.2025, 10:00
So sieht es derzeit in vielen Orten in Nordsumatra aus. Der Sangerhäuser Michael Kunze, der vor Ort ist, will den Betroffenen helfen. Er hat eine Spendensammlung im Internet gestartet. (Foto: Michael Kunze)

Sangerhausen/MZ - Es sind Zerstörungen kaum vorstellbaren Ausmaßes: Ende November haben immense Niederschläge und Schlammlawinen große Teile Nordsumatras in Südostasien vernichtet. Ganze Dörfer verschwanden dort unter Bergen aus Morast oder angeschwemmten Holzstämmen.