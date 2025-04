Freiwillige Feuerwehr Elster veranstaltet Brandschutztag an der Grundschule. Was Wehrleiter Marcel Rückert den Kindern erklärt und wie diese die speziellen Unterrichtsstunden bewerten.

Elster/MZ. - „Der Brandschutztag bildet den Abschluss unserer Gesundheitswoche“, sagt der kommissarische Leiter der Grundschule Elster, Tobias Berger, der es „richtig super“ findet, was die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr für die Kinder ruckzuck auf die Beine gestellt haben. An den Tagen zuvor, so Berger weiter, haben Themen wie Aufklärung oder gesunde Ernährung auf dem Plan gestanden. Solch eine Projektwoche biete den Vorteil, dass diese Dinge in „ganz lockerer Atmosphäre“ abgearbeitet werden können.