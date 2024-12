Grundschule „Elbkinderland“ Ein Platz zum Toben - Neue Kletterkombination in Elster ist eingeweiht

Neue Kletterkombination an Grundschule „Elbkinderland“ Elster ist eingeweiht. Wer an den Kosten von knapp 10.000 Euro alles beteiligt gewesen ist und was die Kinder dazu sagen.