Bogensport-Abteilung des UHC Elster veranstaltet am Sonnabend den zweiten Elbe-Cup. Wie viele Teilnehmer sich im Vorfeld angemeldet haben und was im April 2026 auf dem Plan steht.

Bogensport in Elster boomt: Elbe-Cup geht in die zweite Runde

Detlef Fuhrmann (links) und Antje Ueck (3. v. l.) geben Robin Henze Tipps, damit er das Ziel nicht verfehlt.

Elster/MZ. - „Wir punkten mit Qualität“, betont Detlef Fuhrmann, der über 100 Voranmeldungen auf das zweite Elbe-Turnier als großen Vertrauensvorschuss bezeichnet. Der Chef der Bogensport-Abteilung des UHC Elster erzählt, dass viele Veranstalter im Herbst um die Gunst der Schützen buhlen. Deshalb scheint die Sektion laut dem früheren Olympia-Teilnehmer im Speerwerfen bei der Premiere 2024 „nicht viel falsch gemacht zu haben“.