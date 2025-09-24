weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Bogensport-Abteilung des UHC Elster veranstaltet am Sonnabend den zweiten Elbe-Cup. Wie viele Teilnehmer sich im Vorfeld angemeldet haben und was im April 2026 auf dem Plan steht.

Von Thomas Tominski 24.09.2025, 11:00
Detlef Fuhrmann (links) und Antje Ueck (3. v. l.) geben Robin Henze Tipps, damit er das Ziel nicht verfehlt.
Detlef Fuhrmann (links) und Antje Ueck (3. v. l.) geben Robin Henze Tipps, damit er das Ziel nicht verfehlt. (Foto: Thomas Tominski)

Elster/MZ. - „Wir punkten mit Qualität“, betont Detlef Fuhrmann, der über 100 Voranmeldungen auf das zweite Elbe-Turnier als großen Vertrauensvorschuss bezeichnet. Der Chef der Bogensport-Abteilung des UHC Elster erzählt, dass viele Veranstalter im Herbst um die Gunst der Schützen buhlen. Deshalb scheint die Sektion laut dem früheren Olympia-Teilnehmer im Speerwerfen bei der Premiere 2024 „nicht viel falsch gemacht zu haben“.