In einer Reihe nehmen die Teilnehmer des erstes 3D-Elster-Elbe-Bogenturniers an der Bockwindmühle in Elster ihre Positionen ein.

Elster/MZ. - „Das Turnier war eine Granate!“, lautet das Fazit von Detlef Fuhrmann, Sektionsleiter der Bogensportabteilung des UHC Elster e. V. Auf dem Gelände der Crossgolfer bei der Bockwindmühle des Elbeortes fand das erste 3D- Elster-Elbe-Bogenturnier statt. Wo sonst Golfbälle geschlagen werden, ließen 18 Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 17 Jahren und ungefähr 80 Damen und Herren im Alter von 18 bis 80 Jahren ihre Pfeile durch die Luft fliegen.

„Sie kamen aus der Region und den benachbarten Bundesländern, von Chemnitz bis Halle, von Magdeburg bis Berlin“, berichtet der Olympiateilnehmer, der 1980 an den Spielen in Moskau als Speerwerfer den achten Platz errang und seit 1990 aktiv und erfolgreich den Bogensport ausübt.

Scheiben und Tiere treffen

Bei herrlichem Herbstwetter gingen die Sportler an den Start. Ein 3D-Bogenturnier bedeutet für die Teilnehmer, sich in mehreren Disziplinen zu beweisen. Es wird entweder auf Scheiben in verschiedenen Entfernungen oder auf dreidimensionale Tierattrappen geschossen.

Der Löwe ist eins von 24 Zielen, die die 100 Teilnehmer treffen müssen. (Foto: Detlef Fuhrmann)

In Elster erwartete die in verschiedenen Altersklassen unterteilten Bogenschützen ein Parcours mit 24 Stationen. Dabei achtete das Organisationsteam besonders darauf, die natürlichen Gegebenheiten des Geländes einzubeziehen. Um die Sicherheit der Schützen und Zuschauer zu gewährleisten, durften maximal fünf Schützen an einer Station antreten.

Nach der Begrüßung durch Dario Neitzel und Stefan Hagendorf, aus dem Vorstand des UHC Elster, gingen die Bogenschützen an den Start. In der ersten Runde standen den Teilnehmern drei Pfeile zur Verfügung, um möglichst die Mitte der Ziele zu treffen. Nach der gemeinsamen Mittagspause steigerte sich die Herausforderung an die Bogenschützen.

Sektionsleiter Detlef Fuhrmann (l.) und Bürgermeister Peter Müller gratulieren den jungen Teilnehmern bei der Siegerehrung. (Foto: Detlef Fuhrmann)

In der Hunter-Runde haben die Sportler lediglich einen Pfeil zur Verfügung. Diese Runde soll eine reale Jagdsituation nachempfinden, in der ein echtes Tier nach einem Schuss entweder getroffen oder geflohen ist. „Hier trennt sich erfahrungsgemäß die Spreu vom Weizen“, so Christine Hanning, Gründungsmitglied der Bogensportabteilung. Aus den Gesamtergebnissen der zwei Runden wurden die Sieger in den einzelnen Alters- und Bogenklassen ermittelt. Die Siegerehrung fand unter der Schirmherrschaft von Peter Müller (Freie Wähler), Bürgermeister der Stadt Zahna-Elster, statt.

Harmonischer Wettstreit

Detlef Fuhrmann freut es besonders, dass die Bogenschützen sehr viele regionale Firmen als Sponsoren gewinnen konnten. „Wir haben die Abteilung erst vor einem Jahr gegründet“, so der mehrfache Deutsche Meister und Vize-Europameister in seiner Altersklasse. Er ist dankbar für die positive Resonanz der Sportler und Gäste. „Es war ein durchweg harmonisches Turnier aller Beteiligten.“ Nicht nur die 30 Abteilungsmitglieder packten mit an, auch vom Verein kam viel Unterstützung.

Der Sektionsleiter ist sehr erfreut über das tolle Abschneiden der sechs Nachwuchsbogenschützen des UHC. Obwohl sie „erst seit diesem Sommer trainieren“, haben Garry Müller, Oliver Schade, Leopold Schulze, Finja Steinecker und Anni und Karl Ueck vom ersten bis fünften Platz alles belegt.

Im Festzelt können Sportler und Besucher eine Pause einlegen. (Foto: Detlef Fuhrmann)

Die noch junge Abteilung verfolgt große Pläne. Zum einen soll sie sich sukzessiv erweitern. Dafür bietet das Trainerteam Detlef Fuhrmann und Gerd Niendorf spezielle Anfängerkurse an. Denn das Einzigartige am Bogenschießen, „es ist für die gesamte Familie geeignet“. Des Weiteren kann der Sport in Elster in den kalten Monaten in der Halle trainiert werden. Ein anderes mittelfristiges Ziel ist, dass sich die Abteilung gerne mit anderen Vereinen vernetzen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit herausfinden möchte. Zu den langfristigen Plänen zählt klar die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, schon jetzt zeigen einige der Kinder viel Potenzial. Und natürlich sollen weitere 3D-Elster-Elbe-Bogenturniere auf die erfolgreiche Premiere folgen.