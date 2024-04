Einbruch in Jugendclub Bilanz einer Schreckensnacht: Einbruchsserie trifft Jugendclub in Elster

In den Jugendclub „Zuflucht“ in Elster wird am Wochenende zwei Mal eingebrochen. Der mutmaßliche Täter ist in dem Ort kein Unbekannter. Welche Folgen Betroffene ziehen.