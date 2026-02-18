weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Landwirtschaft im Kreis Wittenberg: Bauern im Kreis Wittenberg fordern Bürokratieabbau und klare Positionen vor Landtagswahl

Landwirtschaft im Kreis Wittenberg Bauern im Kreis Wittenberg fordern Bürokratieabbau und klare Positionen vor Landtagswahl

Mitglieder des Kreisbauernverbandes beraten ihre Stellung in der Lebensmittelproduktion des Landes. Wie der Chef der Landwirtevertretung die Lage einschätzt.

Von Klaus Adam 18.02.2026, 16:00
Landwirte der Region verfolgen auf dem Kreisbauerntag die Berichterstattung vom Vorsitzenden des Landwirteverbandes im Kreis, Ralf Donath.
Landwirte der Region verfolgen auf dem Kreisbauerntag die Berichterstattung vom Vorsitzenden des Landwirteverbandes im Kreis, Ralf Donath.

Jessen/MZ. - „Wer Stimmen im ländlichen Raum generieren möchte, darf aus unserer Sicht diesen nicht vernachlässigen.“ Diesen Satz, gesagt im Hinblick auf die im September bevorstehende Wahl eines neuen Landtages, spricht Kreisbauernpräsident Ralf Donath am Ende seines Rechenschaftsberichtes auf dem Kreisbauerntag an diesem Dienstagvormittag im Jessener „Schützenhaus“.