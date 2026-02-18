Mitglieder des Kreisbauernverbandes beraten ihre Stellung in der Lebensmittelproduktion des Landes. Wie der Chef der Landwirtevertretung die Lage einschätzt.

Landwirte der Region verfolgen auf dem Kreisbauerntag die Berichterstattung vom Vorsitzenden des Landwirteverbandes im Kreis, Ralf Donath.

Jessen/MZ. - „Wer Stimmen im ländlichen Raum generieren möchte, darf aus unserer Sicht diesen nicht vernachlässigen.“ Diesen Satz, gesagt im Hinblick auf die im September bevorstehende Wahl eines neuen Landtages, spricht Kreisbauernpräsident Ralf Donath am Ende seines Rechenschaftsberichtes auf dem Kreisbauerntag an diesem Dienstagvormittag im Jessener „Schützenhaus“.