EIL:
Landwirtschaft im Kreis Wittenberg Bauern im Kreis Wittenberg fordern Bürokratieabbau und klare Positionen vor Landtagswahl
Mitglieder des Kreisbauernverbandes beraten ihre Stellung in der Lebensmittelproduktion des Landes. Wie der Chef der Landwirtevertretung die Lage einschätzt.
18.02.2026, 16:00
Jessen/MZ. - „Wer Stimmen im ländlichen Raum generieren möchte, darf aus unserer Sicht diesen nicht vernachlässigen.“ Diesen Satz, gesagt im Hinblick auf die im September bevorstehende Wahl eines neuen Landtages, spricht Kreisbauernpräsident Ralf Donath am Ende seines Rechenschaftsberichtes auf dem Kreisbauerntag an diesem Dienstagvormittag im Jessener „Schützenhaus“.