Helmut Hannemann feiert am Mittwoch einen besonderen Geburtstag. Der Jessener verrät an seinem Ehrentag das Rezept solch eines langen Lebens.

Ältester Einwohner Jessens wird 102 Jahre alt: Sein Tipp für ein langes Leben

Im Kreis seiner Familie feiert der Jessener Helmut Hannemann am Mittwoch seinen 102. Geburtstag im Feierabendheim in Jessen. Von links: Zoe Fischer (22 Jahre), Mandy Bannert (49), Helmut Hannemann (102), Benjamin Schüler (25) und Marie Bannert (24).

Jessen/MZ. - Helmut Hannemann ist in Jessen kein Unbekannter. An diesem Mittwoch feierte der gebürtige Lindwerdaer seinen 102. Geburtstag im Jessener Feierabendheim. Zu diesem seltenen Ehrentag waren Freunde und Familie gekommen und ehrten den Opa, Uropa und Freund bei Kaffee und Kuchen.