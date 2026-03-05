weather heiter
  4. Für 36.000 Euro: Platzkegelbahn und mehr: Wie der Platz der Generationen in Blankenheim umgestaltet werden soll

Seit die Blankenheimer Pfingstgesellschaft den „Platz der Generationen“ gestaltet, plant sie eine Freizeitanlage zum Platzbahnkegeln. Zuletzt stieß sie auf Widerstand im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra.

Von Daniela Kainz 05.03.2026, 06:00
Auf dem „Platz der Generationen“ stehen unter anderem eine Grillhütte und ein Kreativpavillon.
Blankenheim/MZ. - Die Mitglieder der Blankenheimer Pfingstgesellschaft blickten besorgt auf die jüngste Beratung des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra.