Für 36.000 Euro Platzkegelbahn und mehr: Wie der Platz der Generationen in Blankenheim umgestaltet werden soll

Seit die Blankenheimer Pfingstgesellschaft den „Platz der Generationen“ gestaltet, plant sie eine Freizeitanlage zum Platzbahnkegeln. Zuletzt stieß sie auf Widerstand im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra.