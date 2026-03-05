Stephanie Christiani bündelt ihre beiden Modegeschäfte in Aschersleben an einem neuen Standort am Holzmarkt. Wir haben uns im 200 Quadratmeter großen Laden No.1 Mode umgesehen.

Aus zwei mach eins: Ascherslebener Modegeschäfte jetzt unter einem Dach am Holzmarkt

Stephanie Christiani (li.) und ihr Team packen gemeinsam die neue Ware aus. Die Mitarbeiterinnen sind die aus den Geschäften Mode Express und Cosima.

Aschersleben/MZ - In der Krügerbrücke 5 eröffnet am Donnerstag, 5. März 2026, ein neues Modegeschäft in der Ascherslebener Innenstadt. Unter dem Namen No.1 Mode ziehen die beiden Läden Mode Express aus der Breiten Straße und Cosima von der Krügerbrücke in gemeinsame Räume.