Im Sommer sollen auf dem Zeitzer Schützenplatz die Schulcontainer gestellt werden. Dann fallen kostenlose Stellflächen weg. Was Anwohner und Besucher dazu sagen.

Anwohner und Besucher in Sorge wegen Schulcontainern am Zeitzer Schützenplatz: Wie viele Parkplätze bleiben

Der Parkplatz auf dem Schützenplatz in Zeitz wird Stellplatz für Container. Mindestens 140 Parkplätze fallen weg. Im linken Bereich kommt der Schulhof hin. Ersatzparkplätze gibt es nicht, was viele sehr stört.

Zeitz/MZ. - „Wenn die Container auf dem Schützenplatz stehen, wo sollen wir dann parken als Anwohner und wo sollen die vielen anderen Autos jeden Tag hin?“ Gleich mehrfach wurde diese Frage bei MZ vor Ort, aber auch von Anrufern und bei Gesprächen vor allem an den Markttagen in der Zeitzer Innenstadt gestellt.