Parkplatz-Probleme in Zeitz Anwohner und Besucher in Sorge wegen Schulcontainern am Zeitzer Schützenplatz: Wie viele Parkplätze bleiben
Im Sommer sollen auf dem Zeitzer Schützenplatz die Schulcontainer gestellt werden. Dann fallen kostenlose Stellflächen weg. Was Anwohner und Besucher dazu sagen.
05.03.2026, 07:00
Zeitz/MZ. - „Wenn die Container auf dem Schützenplatz stehen, wo sollen wir dann parken als Anwohner und wo sollen die vielen anderen Autos jeden Tag hin?“ Gleich mehrfach wurde diese Frage bei MZ vor Ort, aber auch von Anrufern und bei Gesprächen vor allem an den Markttagen in der Zeitzer Innenstadt gestellt.