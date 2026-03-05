Dessau-Rosslau/MZ. - Für Donnerstag hat die Linksjugend Dessau gemeinsam mit den Gruppen „Schule gegen Krieg Dessau“ und „Young Struggle Dessau“ erneut zu einem Schulstreik aufgerufen. Wieder handelt es sich um einen bundesweiten Streik gegen die Wehrpflicht. Um 12.45 Uhr sollen die Dessau-Roßlauer Schüler zum Lily-Herking-Platz kommen. „Präsentiert eure Schilder und seid Teil unserer Stimme“, heißt es in dem Ankündigungstext.

Dieser Aufruf wurde auf Instagram veröffentlicht und unter anderem von Stadtrat Paul Nolte (Linke) geteilt, womit er die Linksjugend Dessau unterstützen wolle. Der Streik richte sich abermals gegen den neu eingeführten Wehrdienst. Deswegen, so Nolte, würden mit dem Aufruf vor allem Schüler ab der neunten und zehnten Klasse adressiert. Die Zielgruppe sei also Schüler weiterführender Schulen, die sich dem Alter für den Wehrdienst nähern.

Wie viele Schüler teilnehmen werden, war am Dienstag noch offen. Auf Grund der geltenden Schulpflicht könne davon ausgegangen werden, dass, wie beim letzten Schulstreik zum Wehrdienst am 5. Dezember, einige Schulen den Schülern untersagen werden, an dem Streik teilzunehmen.

Der Wehrdienst sieht vor, dass alle Männer, die 2008 oder später geboren wurden, an einer Wehrerfassung teilnehmen müssen. Dafür müssen alle einen Fragebogen ausfüllen und werden gemustert, um das Interesse am Wehrdienst und die gesundheitliche Eignung herauszufinden. Für Frauen ist die Wehrerfassung freiwillig.