  4. Thriller aus Buchreihe: Band 15: Hallenser Autor Stephan Ludwig veröffentlicht neuen „Zorn“-Thriller

Mit „Zorn – Die Akte Heinlein“ hat der Hallenser Autor Stephan Ludwig den 15. Band seiner erfolgreichen Thriller-Reihe veröffentlicht. Bei einer Lesung im Objekt 5 erzählt er, wie der neue Fall entstand – und warum ein Dackel dabei eine entscheidende Rolle spielt.

Von Livia Müller 05.03.2026, 06:57
Stephan Ludwig veröffentlichte am 25. Februar den 15. Band seiner Thriller-Reihe "Zorn".
Stephan Ludwig veröffentlichte am 25. Februar den 15. Band seiner Thriller-Reihe "Zorn". (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Eine abgetrennte Männerhand liegt plötzlich im Gras. Gefunden hat sie ausgerechnet ein Dackel. Für Hauptkommissar Claudius Zorn beginnt damit ein neuer Fall – und für die Leser der Auftakt zum inzwischen 15. Band der beliebten Thriller-Reihe. Mit „Zorn – Die Akte Heinlein“, erschienen am 25. Februar, führt der Autor Stephan Ludwig seine Krimiserie fort.