100 Jahre und älter – das ist keine große Seltenheit mehr. Aus diesem Anlass beginnt die MZ die Serie „Alt wie ein Baum“. Zum Auftakt: In welchen Städten des Kreises Wittenberg dieses Alter wie oft erreicht wird.

Jessen/MZ. - Ende Januar konnte Helmut Hannemann im Feierabendheim Jessen seinen 100. Geburtstag feiern. Im August feiert Richard Gutzaluk als ältester Einwohner Jessens in Seyda seinen 101. Geburtstag. Wann immer ein Mensch 100 wird oder älter, machen sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf den Weg, um zu gratulieren, und nicht selten auch Medienvertreter. Wird der Kreis immer älter? Was ist das Geheimnis der über 100-Jährigen? Diesen und weiteren Fragen will die Mitteldeutsche Zeitung auf den Grund gehen. Sie startet hiermit die Serie „Alt wie ein Baum“. Es geht darum, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen eine älter werdende Gesellschaft mit sich bringt.