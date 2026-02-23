Großer Start für ein großes Jubiläum: Zahna eröffnet sein 700. Stadtrechtsjahr – mit prominenten Gästen, viel Geschichte und einem Blick mutig nach vorn.

Schlag Mitternacht gedenken die geladenen Gäste des Festaktes der Verleihung des Stadtrechtes für Zahna vor 700 Jahren und läuten damit das Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen ein.

Zahna/MZ/ASD. - Mit einem festlichen Akt hat die Stadt Zahna am Wochenende offiziell den Start in ihr Jubiläumsjahr „700 Jahre Stadtrecht“ begangen. Zahlreiche geladene Gäste füllten den Rathaussaal, um den Auftakt zu einem Jahr voller Höhepunkte zu feiern.