Jubiläumsauftakt im Rathaus Zahna 700 Jahre Mut und Neubeginn: Zahna eröffnet sein Jubiläumsjahr
Großer Start für ein großes Jubiläum: Zahna eröffnet sein 700. Stadtrechtsjahr – mit prominenten Gästen, viel Geschichte und einem Blick mutig nach vorn.
Zahna/MZ/ASD. - Mit einem festlichen Akt hat die Stadt Zahna am Wochenende offiziell den Start in ihr Jubiläumsjahr „700 Jahre Stadtrecht“ begangen. Zahlreiche geladene Gäste füllten den Rathaussaal, um den Auftakt zu einem Jahr voller Höhepunkte zu feiern.