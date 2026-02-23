Seit zehn Jahren ist das Naumburger Bowlingcenter unter Regie von Annett Walther. Wie oft wirft sie selbst den Ball? Und was schmeckt den Hausligaspielern am besten? Eine Reportage.

„Weil wir auch die Familie sind“ - Zu Besuch im Naumburger Bowlingcenter

Elektrisch und mithilfe eines Seils werden die Pins im Naumburger Bowlingcenter nach einem erfolgreichen Wurf wieder aufgerichtet.

Naumburg - „Die Unglaublichen“ kommen mit ihren eigenen Schuhen und Bowlingkugeln, die individuell an sie angepasst sind. Dafür werden in Bowlingballrohlinge Löcher gebohrt, die genau den Daumen und der Fingerspanne des Spielers entsprechen. Auch das Gewicht des Balls ist, je nach Werfer, unterschiedlich. Und entgegen vieler Behauptungen gibt es nicht die eine richtige Art, den Ball zu halten. Mit welchen Fingern es sich gut anfühlt zu greifen, darüber ist man sich zumindest bei den „Unglaublichen“ nicht einig.