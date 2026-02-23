Trotz fehlendem Haushalt geht Ditfurt 2026 wichtige Projekte an, von neuen Gehwegen bis zum „Park and Ride“-Platz am Bahnhof. Bürgermeister Matthias Hellmann erklärt im Gespräch, wo investiert wird – und weshalb das starke Ehrenamt für den Vorharz-Ort unverzichtbar bleibt.

Spielplatz, Bahnhof, Straßen: Was Ditfurt 2025 geschafft hat und was 2026 ansteht – auch dank des Sondervermögens

Die Harslebener Straße in Ditfurt hat 2025 einen neuen Straßenbelag bekommen. Dieser ist an manchen Stellen nun höher als der Gehweg. Auch darum will die Gemeinde die Bord- und Nebenanlagen sanieren.

Ditfurt/MZ/son. - Was in Ditfurt 2025 geschafft wurde, sei „in Anbetracht der Rahmenbedingungen okay“, zieht Bürgermeister Matthias Hellmann (parteilos) sein Fazit. Der fehlende Haushalt mache vieles komplizierter. Die Situation wird sich 2026 vermutlich nicht ändern, aber auch die Gemeinde Ditfurt kann Geld aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes ausgeben. Darüber, über erfolgreiche Projekte, kommende Veranstaltungen und das so wichtige Ehrenamt spricht Hellmann mit MZ-Redakteur Kjell Sonnemann im Interview.