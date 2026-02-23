Ortsentwicklung im Vorharz Spielplatz, Bahnhof, Straßen: Was Ditfurt 2025 geschafft hat und was 2026 ansteht – auch dank des Sondervermögens
Trotz fehlendem Haushalt geht Ditfurt 2026 wichtige Projekte an, von neuen Gehwegen bis zum „Park and Ride“-Platz am Bahnhof. Bürgermeister Matthias Hellmann erklärt im Gespräch, wo investiert wird – und weshalb das starke Ehrenamt für den Vorharz-Ort unverzichtbar bleibt.
Ditfurt/MZ/son. - Was in Ditfurt 2025 geschafft wurde, sei „in Anbetracht der Rahmenbedingungen okay“, zieht Bürgermeister Matthias Hellmann (parteilos) sein Fazit. Der fehlende Haushalt mache vieles komplizierter. Die Situation wird sich 2026 vermutlich nicht ändern, aber auch die Gemeinde Ditfurt kann Geld aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes ausgeben. Darüber, über erfolgreiche Projekte, kommende Veranstaltungen und das so wichtige Ehrenamt spricht Hellmann mit MZ-Redakteur Kjell Sonnemann im Interview.