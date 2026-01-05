Zahna feiert 700 Jahre Stadtrecht Festkomitee 2026 arbeitet seit über einem Jahr am Jubiläum – Programm steht
Zahna feiert 700 Jahre Stadtrecht: Mit welchen Herausforderungen die ehrenamtlichen Organisatoren konfrontiert sind und was für das Jubiläumsjahr geplant ist.
05.01.2026, 06:00
Zahna/MZ. - Die Vorbereitungen für das große Jubiläum „700 Jahre Stadtrechtsverleihung Zahna“ laufen auf Hochtouren. Bis in den Sommer hinein wird die Stadt ihre lange Geschichte feiern. Das Festwochenende vom 5. bis 7. Juni bildet den Höhepunkt.