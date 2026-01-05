Zahna feiert 700 Jahre Stadtrecht: Mit welchen Herausforderungen die ehrenamtlichen Organisatoren konfrontiert sind und was für das Jubiläumsjahr geplant ist.

Festkomitee 2026 arbeitet seit über einem Jahr am Jubiläum – Programm steht

Das Kinder-Filmprojekt 700. Jahre Stadtrecht Zahna ist nur eines von vielen Projekten, die es in Vorbereitung auf das große Jubiläumsjahr gegeben hat.

Zahna/MZ. - Die Vorbereitungen für das große Jubiläum „700 Jahre Stadtrechtsverleihung Zahna“ laufen auf Hochtouren. Bis in den Sommer hinein wird die Stadt ihre lange Geschichte feiern. Das Festwochenende vom 5. bis 7. Juni bildet den Höhepunkt.