700 Jahre Zahna: Der Schirmherr des Jubiläums-Stadtfestes 2026, Ministerpräsident Reiner Haseloff, bilanziert gemeinsam mit dem Festkomitee den aktuellen Stand der Vorbereitungen.

Der Schirmherr des Zahnaer Jubiläums-Stadtfestes 2026, Reiner Haseloff, gemeinsam mit der Festkomitee-Vorsitzenden Helga Gresse im Gespräch mit Komiteemitgliedern

Zahna/MZ. - „Ich habe schon die 650-Jahr-Feier der Stadtrechtsverleihung für Zahna miterlebt und bin als gebürtiger Bülziger richtig stolz, dass ich für das Stadtfest und die Feierlichkeiten anlässlich des 700-jährigen Jubiläums als Schirmherr ausgewählt wurde“, eröffnete Reiner Haseloff die turnusmäßige Sitzung des Festkomitees, das seit mehr als einem Jahr unter Leitung der Zahnaerin Helga Gresse für ein Gelingen des Festes auf Hochtouren arbeitet.