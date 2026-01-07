Stellenmarkt: Wie hoch der Anteil Jugendlicher unter den Erwerbslosen ist.

Zeitz/MZ/MIT. - Die Zahl der Arbeitslosen im Burgenlandkreis ist im Dezember 2025 erneut angestiegen. 6.362 Frauen und Männer waren ohne Job.

Das sind 76 Arbeitslose mehr als im November, teilt die Agentur für Arbeit mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien 119 Personen weniger arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote sei auf 7,2 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote liegt auf Landesebene bei acht Prozent.

Die Zahl der erwerbslosen Jugendlichen unter 25 Jahren sei um eine Person auf 742 ganz leicht gesunken. Junge Leute haben so einen Anteil von 11,7 Prozent am Bestand der Arbeitslosen im Burgenlandkreis.

„Die derzeit leicht steigenden Arbeitslosenzahlen sind ein deutliches Signal, jetzt gezielt in Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung sowie die Ansiedlung neuer, resilienter Unternehmen zu investieren“, so Agenturchefin Simone Meißner.

Lokal gesehen hat die Region Naumburg mit sechs Prozent (plus 0,2) die geringste Arbeitslosenquote im Kreis, während Weißenfels und sein Umland bei 6,6 und der Raum Zeitz bei 9,6 Prozent liegen (siehe Karte).