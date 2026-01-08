weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Spitzensport bei Meisterschaften Von riesiger Vorfreude zu Enttäuschung: Badminton-Event in Quedlinburg ist abgesagt

Die Vorfreude war riesig, die Pläne standen: Quedlinburg wollte Gastgeber für die besten Badminton-Spieler des Nordens sein. Jetzt kam die Absage. Warum die Entscheidung so kurzfristig fiel und was das für die Badminton-Abteilung der TSG GutsMuths bedeutet.

Von Petra Korn 08.01.2026, 19:45
Die Abteilung Badminton der TSG GutsMuths hat schon etliche Wettkämpfe ausgerichtet. Nun wollten die Sportler Gastgeber für die Norddeutschen Meisterschaften sein.
Die Abteilung Badminton der TSG GutsMuths hat schon etliche Wettkämpfe ausgerichtet. Nun wollten die Sportler Gastgeber für die Norddeutschen Meisterschaften sein. Archivfoto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Über Monate hinweg hat die Badminton-Abteilung der TSG GutsMuths Quedlinburg die Norddeutschen Meisterschaften vorbereitet. 2026 war der Landesverband Sachsen-Anhalt an der Reihe, diese auszurichten. Und die Welterbestädter wollten Gastgeber sein, von Freitag, 9. Januar, bis Sonntag, 11. Januar, Sportler aus Niedersachsen, Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt in der Bodelandhalle empfangen und auch selbst mit einem für die Wettkämpfe qualifizierten Sportler aus ihren Reihen dabei sein. Wollten. Denn am Mittwochabend sind die Meisterschaften abgesagt worden.