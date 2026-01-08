Die Vorfreude war riesig, die Pläne standen: Quedlinburg wollte Gastgeber für die besten Badminton-Spieler des Nordens sein. Jetzt kam die Absage. Warum die Entscheidung so kurzfristig fiel und was das für die Badminton-Abteilung der TSG GutsMuths bedeutet.

Die Abteilung Badminton der TSG GutsMuths hat schon etliche Wettkämpfe ausgerichtet. Nun wollten die Sportler Gastgeber für die Norddeutschen Meisterschaften sein.

Quedlinburg/MZ. - Über Monate hinweg hat die Badminton-Abteilung der TSG GutsMuths Quedlinburg die Norddeutschen Meisterschaften vorbereitet. 2026 war der Landesverband Sachsen-Anhalt an der Reihe, diese auszurichten. Und die Welterbestädter wollten Gastgeber sein, von Freitag, 9. Januar, bis Sonntag, 11. Januar, Sportler aus Niedersachsen, Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt in der Bodelandhalle empfangen und auch selbst mit einem für die Wettkämpfe qualifizierten Sportler aus ihren Reihen dabei sein. Wollten. Denn am Mittwochabend sind die Meisterschaften abgesagt worden.