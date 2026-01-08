weather schneeschauer
Autohaus, Orgel, Schützenfest: Das waren Allrodes Höhepunkte 2025. Mit Straßenbauarbeiten und klammen Kassen warten aber auch große Herausforderungen in dem Ortsteil Thales.

08.01.2026, 19:45
Ein Autohaus ist an der Tankstelle in Allrode eröffnet worden.
Ein Autohaus ist an der Tankstelle in Allrode eröffnet worden. Foto: Thon

Allrode/MZ/son. - Das Autohaus an der wiedereröffneten Tankstelle, die sanierte Kirchenorgel und weitere Highlights im Thalenser Ortsteil Allrode – Ortsbürgermeister Wolfgang Kurch blickt zurück auf 2025, spricht im Interview aber auch von einigen Herausforderungen, die angegangen werden müssen.