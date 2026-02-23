Was Vogelexperte Ernst Paul Dörfler für eine Erklärung für das Ableben von Gans Berta hat, die - eine Woche nachdem ihr langjähriger Partner gestorben ist - tot aufgefunden wurde.

Nach Tod des schwarzen Schwans in Bad Schmiedeberg: Ist Gans Berta vor Trauer gestorben?

Gans und Schwan waren lange ein Paar auf dem Schwanenteich in Bad Schmiedeberg.

Bad Schmiedeberg/MZ. - „Wir wissen, dass Vögel trauern können. Das ist nachgewiesen bei verschiedenen Arten“, sagt der Ökologe und Autor Ernst Paul Dörfler gegenüber der MZ, befragt zu den tragischen Ereignissen am Schwanenteich in Bad Schmiedeberg. Dort hat wie berichtet nicht nur der schwarze Schwan jüngst sein Leben verloren, sondern auf den Tag genau eine Woche später auch seine langjährige Partnerin, die Gans Berta. Beide Vögel sind tot aufgefunden worden.