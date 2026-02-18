Der Elsteraner Carneval Verein schließt mit drei tollen Tagen seine 54. Session ab. Welches Fazit Präsident Karsten Röder zieht und was an Leistungssport grenzt.

Die Mitwirkenden des Elsteraner Carneval Vereins, die im Ort für drei tolle Tage gesorgt haben.

Elster/MZ. Nach drei tollen Tagen mit Großveranstaltung, Senioren-Karneval und Rosenmontagsparty ist für den Elsteraner Carneval Verein (ECV) die 54. Session beendet. „Es war die schönste Rosenmontagsparty, die ich seit Jahren erlebt habe“, sagt Präsident Karsten Röder, der im Überschwang der Gefühle nicht mit Superlativen spart. Der 49-Jährige ist stolz, dass der Karneval im Leben der Menschen wieder einen festen Stellenwert besitzt. Die zweite Großveranstaltung am Sonnabend sei nach dem Start des Kartenvorverkaufs innerhalb von Stunden restlos ausverkauft gewesen, beim Senioren-Karneval sowie am Rosenmontag sei im Saal des Schiffchens kein Stuhl frei geblieben. „Es waren drei sehr anstrengende aber andererseits sehr schöne Tage. Der Rosenmontag hat den krönenden Abschluss gebildet“, betont der Präsident.