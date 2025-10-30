Nationalspieler mischen sich unter die Teilnehmer des Bundeswehr-Volleyballturniers in Holzdorf-Ost. Unabhängig von den starken Spielen kommt bei den Organisatoren Ärger auf.

22 Teams treten beim Volleyballturnier in Holzdorf gegen einander an

Lars Hess (l.) und Kevin Kaspar vom Org-Team des Events zeigen einige der Preise, die es mittels Verlosung für den guten Zweck zu gewinnen gab.

Holzdorf/MZ. - Den lokalen Rahmen hat das Volleyballturnier am Bundeswehr-Standort Schönewalde-Holzdorf längst gesprengt. Inzwischen gehören auch semiprofessionelle Spieler zu denen, die in der Mehrzweckhalle Holzdorf-Ost am Netz den Ton angeben.