Turnier der Bundeswehr in Holzdorf 22 Teams treten beim Volleyballturnier in Holzdorf gegen einander an

Nationalspieler mischen sich unter die Teilnehmer des Bundeswehr-Volleyballturniers in Holzdorf-Ost. Unabhängig von den starken Spielen kommt bei den Organisatoren Ärger auf.

Von Sven Gückel 30.10.2025, 11:15
Lars Hess (l.) und Kevin Kaspar vom Org-Team des Events zeigen einige der Preise, die es mittels Verlosung für den guten Zweck zu gewinnen gab.
Lars Hess (l.) und Kevin Kaspar vom Org-Team des Events zeigen einige der Preise, die es mittels Verlosung für den guten Zweck zu gewinnen gab. Foto: Sven Gückel

Holzdorf/MZ. - Den lokalen Rahmen hat das Volleyballturnier am Bundeswehr-Standort Schönewalde-Holzdorf längst gesprengt. Inzwischen gehören auch semiprofessionelle Spieler zu denen, die in der Mehrzweckhalle Holzdorf-Ost am Netz den Ton angeben.