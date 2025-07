Experten aus drei Bundesländern verständigen sich am Blaulichttag in Holzdorf, wie sie bei Großschadensereignissen besser zusammenarbeiten können. Welche Prioritäten sie sehen.

Blaulichtag in Holzdorf

Blaulicht-Experten aus drei Bundesländern beraten in Holzdorf über die Verbesserung der Zusammenarbeit.

Holzdorf/MZ. - Vertreter der Feuerwehren, des THW und der Polizei der Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen sowie des Bundesforstes und der Bundeswehr trafen sich in der vergangenen Woche am Bundeswehrstandort Holzdorf zu einem Blaulichttag. Ihr Anliegen war es, sich in Bezug auf Großschadensereignisse besser abzustimmen.