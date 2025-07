Der Kader des VC Bitterfeld-Wolfen für die dritte Saison in der Volleyball-Bundesliga nimmt weiter Form an.

Bitterfeld/MZ. - Der Kader des VC Bitterfeld-Wolfen für die dritte Saison in der Volleyball-Bundesliga nimmt weiter Form an. So vermeldete der Verein in den letzten Tagen eine Vertragsverlängerung, einen weiteren Neuzugang, aber auch einen Abgang.