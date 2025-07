Seit Mittwochmorgen sitzen Teile von Leuna und Schkopau auf dem Trockenen. Der Grund ist die Havarie einer Trinkwasserleitung. Die Versorger ZWA Bad Dürrenberg und Midewa stellen teils Wasserwagen auf. Was bisher bekannt ist.

Leuna/Schkopau. - In Teilen von Schkopau und Leuna kommt seit Mittwochmorgen kein Trinkwasser mehr aus der Leitung.

Wie die Versorger Midewa und der ZWA Bad Dürrenberg informierten, sind davon mehrere Tausend Einwohner in den Ortschaften Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötzschlitz, Rodden, Zöschen, Zweimen, Friedensdorf und Wallendorf nebst dazugehörigen Ortsteilen betroffen.

Wasserrohrbruch im Saalekreis: Tausende in Schkopau und Leuna ohne Trinkwasser

In dem Gebiet liegen auch Hotels, Kitas und Grundschulen. Wie lange die Störung andauert, ist bisher noch unklar. Eine kurzfristige Behebung halten die Versorger aber für unwahrscheinlich.

Grund für die Unterbrechung der Versorgung ist die Havarie einer Versorgungsleitung in der Nähe von Wallendorf, die Trinkwasser aus der Rappbodetalsperre in die Aue transportiert.

Wie Franz-Xaver Kunert, Geschäftsführer des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg (ZWA), erklärte, sei am Havarieort viel Wasser ausgelaufen.

Wasserrohrbruch in den Morgenstunden

Dieses müsse zunächst abgepumpt werden, bevor der Schaden genau untersucht werden könne: „Erst dann können wir die Schwere abschätzen und die Reparaturdauer.“

Kunert berichtete, dass der ZWA in der Nacht zum Mittwoch eine geplante Reparatur an der Leitung ausgeführt habe. „Die Maßnahme lief gut. Der Schaden dort konnte behoben werden.“

Für zwei, drei Stunden lief das Trinkwasser danach auch problemlos in Richtung Aue, bis das Wasserwerk auf dem Merseburger Werder einen Druckabfall registrierte. Die aktuelle Havarie sei in einer Folgeleitung einige Hundert Meter von der frisch reparierten Stelle entfernt erfolgt.

Wasserwagen für die Notversorgung mit Trinkwasser

Der ZWA hat nun für die Akutversorgung insbesondere der Kitas und Schulen Trinkwasserwagen in der Nähe der Kita in Wallendorf und des Gemeinschaftshauses in Friedensdorf aufgestellt. Hier können Anwohner, die dringend Trinkwasser benötigen, mit Gefäßen hinkommen.

Auch die Midewa hat einen Wasserwagen vor dem Hotel in Kötschlitz. Der Technische Leiter Thomas Civeyrac stellte die 4.500 Betroffenen am Mittwochvormittag auf einen längeren Ausfall der Trinkwasserversorgung ein: „Erfahrungsgemäß dauert die Reparatur eines solchen Rohrbruchs mindestens einen Tag.“

Die Midewa hatte zwar angesichts der in der vergangenen Nacht anstehenden Reparatur auf Seiten des ZWA eine provisorische Leitung zwischen Witzscherdorf und Pissen verlegt.

Angesichts des erfolgten Rohrbruchs und der Größe des betroffenen Gebietes reiche die nun aber nicht zur Versorgung aus.

Trotz Wasserrohrbruch: Nova, Höffner und Ikea haben weiter geöffnet

Das Nova sowie die großen Möbelhäuser in Günthersdorf sind von der Raffinerie nur mittelbar betroffen. Sie haben alle geöffnet.

Wie Peter Lehnhardt, Geschäftsführer des Nova erklärte, laufe auch der Gastronomiebetrieb normal. Das Einkaufszentrum verfüge über einen Wassertank: „Damit sollten wir ein bis zwei Tage hinkommen. Es ist für uns also erstmal keine Katastrophe.“

An den Notfalltank des Novas sind auch die Möbelhäuser von Ikea und Höffner angeschlossen. „Es funktioniert alles“, berichtete Ikea-Sprecherin Anne Winkler am Vormittag: „Wir versuchen aber dennoch den Wasserverbrauch einzuschränken.“

Das gilt auch für Höffner. Dort ist aus diesem Grund aktuell sogar das Restaurant geschlossen. Abgepackte Speisen und Getränke werden aber weiterhin verkauft.