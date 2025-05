Nach dem Trinkwasserausfall Ende letzter Woche hat der ZWA Bad Dürrenberg nun angekündigt, dass in den Haushalten in Bad Dürrenberg und einigen Orten der Aue in der Nacht auf den 22. Mai erneut kein Wasser aus dem Hahn kommen wird. Was die Ursache dafür ist und wie lang der Ausfall diesmal dauern soll.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Reparaturen an der Trinkwasserfernleitung aus Richtung Halle nach Bad Dürrenberg Ende letzter Woche haben weitere Arbeiten zur Folge: In der Nacht vom 21. zum 22. Mai muss erneut das Trinkwasser in der Stadt Bad Dürrenberg inklusive all ihrer Ortsteile (Goddula, Tollwitz, Ragwitz, Kauern, Ellerbach, Zöllschen sowie Oebles-Schlechtewitz und Nempitz) abgestellt werden.

Außerdem sind erneut die Ortschaften Kreypau, Wölkau, Wüsteneutzsch, Kötzschau, Schladebach, Rampitz, Thalschütz und Witzschersdorf betroffen.

Fehler bei Reparaturarbeiten letzte Woche ist Grund für erneuten Ausfall

Grund für die erneuten nächtlichen Arbeiten sei, dass leider Mängel beseitigt werden müssten, die durch die Reparaturarbeiten letzte Woche entstanden seien, erklärt Franz-Xaver Kunert, Geschäftsführer des ZWA Bad Dürrenberg, auf MZ-Nachfrage. „Es geht darum, größere Folgeschäden zu vermeiden.“

Diesmal hat der Zweckverband 21 bis Uhr bis 5 Uhr als Zeitraum der Abstellung angegeben. Nachdem es bei der letzten Abstellung in einigen Orten deutlich länger als vom ZWA Bad Dürrenberg vorab angekündigt gedauert hatte, bis wieder Wasser aus dem Hahn kam, betont Verbandsgeschäftsführer Kunert gegenüber der MZ, dass diesmal mehr Puffer berücksichtigt wurde.

„Wenn diese großen Leitungen bei solch großen Maßnahmen dann wieder gefüllt werden, kann das natürlich dazu führen, dass erstmal Luftblasen wieder herausmüssen“, sagt Kunert.

ZWA Bad Dürrenberg empfiehlt, Wasservorrat anzulegen

Man werde auch in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai wieder versuchen, das Trinkwasser so spät wie möglich abzustellen und so früh wie möglich wieder anzustellen. „Alle Beteiligten sind bemüht, die Ausfallzeit so gering wie möglich zu halten“, betont ZWA-Chef Kunert.

Der ZWA bittet die betroffenen Bürger, vorab für einen „ausreichenden Wasservorrat“ zu sorgen, um in der genannten Nacht genügend Trinkwasser zur Verfügung zu haben. „Wir empfehlen Ihnen außerdem, während der Unterbrechung der Trinkwasserversorgung den Gebrauch von Sanitäranlagen zu minimieren und Wasseranschlüsse sowie elektrische Geräte, die mit der Wasserversorgung in Verbindung stehen, abzuschalten, um Schäden zu vermeiden“, heißt es vonseiten des ZWA.

Temporäre Qualitätseinbuße bei Trinkwasser möglich

Technisch bedingt könne es nach Abschluss der Arbeiten für kurze Zeit zu Qualitätsbeeinträchtigungen des Trinkwassers kommen, was dann an einer Einfärbung des Wassers zu erkennen wäre, teilt der ZWA mit.

Für eventuelle Rückfragen stehen nach Angaben des ZWA die Mitarbeiter aus dem Bereich Trinkwasser unter der Telefonnummer 03462/5425-35 zur Verfügung.