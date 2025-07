Für die fünfte Auflage der Lesenacht bilden am 2. August erstmals die Mauern des Klosters die Kulisse. Der Vorstellung fünf historischer Romane geht ein mittelalterlicher Händlermarkt voran.

Freuen sich auf die Bernburger Lesenacht am 2. August im Kloster: Fred Falke (von links), Corinna Richter, Stephanie Eifert, Jette Jansen, Eulenmann Jens Haberland mit Virginia-Uhu Oli und Annett Anders.

Bernburg/MZ. - Für die fünfte Auflage der Bernburger Lesenacht haben sich die Organisatoren einen ganz besonderen Schauplatz auserwählt. Das altehrwürdige Kloster in der Talstadt bildet am Samstag, 2. August, mit seinen mystischen Gemäuern die Kulisse für die Vorstellung von fünf historischen Romanen am Abend und einen mittelalterlichen Handwerkermarkt zuvor. „Von Minne bis düster – Historie trifft Neuzeit“ hat der Verein „Freunde der Lesenacht“ die Veranstaltung untertitelt und ist gespannt auf welche Resonanz sie stößt. „Denn wir widmen uns erstmals einem Mainstream-Thema“, erklärt Vereinsvorsitzende Stephanie Eifert.