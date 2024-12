Naumburg. - So gut wie alles ist in den vergangenen Jahren teurer geworden, nur eins nicht: das Trinkwasser der Technischen Werke Naumburg (TWN). Ursache ist eine mehrjährige Preisfestlegung. Diese endet nun aber, so dass für 2025 bis 2029 neu kalkuliert wurde. Und jetzt ist sie da, die erhebliche Anhebung. Sie beträgt ab 1. Januar satte 28 Prozent und umfasst sowohl den Grund- als auch den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis. Dieser steigt brutto von 2,12 auf 2,69 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser.

