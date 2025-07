Zehn Jahre lang gab es von städtischer Seite keine Stadtführungen durch Prettin. Nun nehmen sich Veronika Wede und Sabine Kidciak dieser Aufgabe an. Wer sind die beiden Frauen?

Neue Stadtführungen in Prettin

Veronika Wede (67) ist eine der neuen Stadtführerinnen in Prettin.

Prettin/MZ. - Seit mindestens zehn Jahren hat es in Prettin keine Stadtführung mehr von städtischer Seite aus gegeben, schätzte Peggy Gehre vom Prettiner Stadtarchiv auf Nachfrage ein. Das ändert sich nun. Denn der Annaburger Stadtrat berief in einer Sitzung im Juni zwei Damen für dieses künftige Ehrenamt: Veronika Wede und Sabine Kidciak. Doch warum haben sich die beiden für das Amt gemeldet? Was die Prettinerinnen jeweils während eines Gesprächs mit der MZ über die Geschichte der ehemaligen Stadt und auch über sich selbst erzählen.